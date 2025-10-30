Trump hatte bei einem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping Teileinigungen im Zoll- und Handelsstreit erzielt. Unter anderem entfallen Exportkontrollen Chinas zu Seltenen Erden zunächst. Die USA kündigten an, die wegen der tödlichen Fentanyl-Krise in den USA eingeführten Zölle auf chinesische Produkte um 10 Prozentpunkte zu senken. Washington warf Peking seit längerem vor, nicht genug zu unternehmen, um die Lieferung der zur Herstellung für das synthetische Opioid benötigten Stoffe zu unterbinden. Damit betragen die Zölle gegen chinesische Produkte laut Trump ab sofort 47 Prozent.