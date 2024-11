Eine Stellungnahme der chinesischen Botschaft in Washington lag zunächst nicht vor. Die Regierung in Peking weist Vorwürfe zurück, sie sei in Cyberattacken auf US-Einrichtungen verwickelt. Am Vortag hatte der US-Senator Mark Warner der Zeitung «Washington Post» erklärt, ein mutmasslich mit China in Verbindung stehender Angriff auf US-Telekomkonzerne sei wohl der schlimmste seiner Art in der Geschichte der USA.