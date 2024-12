Die Erzeugerpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Wie Daten zur Wochenmitte gezeigt hatte, was hatte die Inflation in den USA im November sich wie erwartet etwas verstärkt: Die Verbraucherpreise waren im Jahresvergleich um 2,7 Prozent gestiegen. Dennoch hatten die Daten die Erwartung vieler Volkswirte untermauert, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins in der kommenden Woche um 0,25 Prozentpunkte senken wird. Angesichts der aktuellen Erzeugerpreise könnten daran nun eventuell einige Zweifel aufkommen.