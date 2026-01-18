Die Beendigung der US-Abhängigkeit von diesen Rohstoffen steht seit dem vergangenen Jahr ganz oben auf der Agenda Washingtons, nachdem Peking Exportbeschränkungen für so genannte Seltene Erden verhängt hatte. Geplante, noch strengere Massnahmen wurden Ende Oktober im Rahmen einer Vereinbarung zwischen Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping um ein Jahr aufgeschoben. US-Vertreter seien nun jedoch entschlossen, rasch Fortschritte zu erzielen, sagten europäische Diplomaten.