Das US-Präsidialamt erklärte am Donnerstag nach einem Telefonat von Joe Biden mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, man erwarte konkrete Änderungen. Davon werde die fortgesetzte Unterstützung der USA für das israelische Vorgehen in dem Palästinenser-Gebiet abhängen. US-Aussenminister Antony Blinken sagte in Brüssel: «Wenn wir nicht die Änderungen sehen, die wir sehen müssen, wird unsere Politik geändert.» Der Sprecher der US-Regierung für die nationale Sicherheit, John Kirby, sagte, man erwarte eine entsprechende israelische Ankündigung in den «kommenden Stunden und Tagen».