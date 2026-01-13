«Mit sofortiger Wirkung wird jedes Land, das Geschäfte mit der Islamischen Republik Iran macht, einen Zoll von 25 Prozent auf den gesamten Handel mit den Vereinigten Staaten von Amerika zahlen», schrieb Trump am Montag auf seiner Plattform Truth Social. Hintergrund sind die landesweiten Proteste gegen die iranische Führung, bei denen Menschenrechtsgruppen zufolge Hunderte Menschen getötet wurden.
Der Iran, Mitglied der Organisation erdölexportierender Länder (Opec), exportierte nach jüngsten Daten der Weltbank aus dem Jahr 2022 Waren an 147 Handelspartner. Zu den wichtigsten gehören China, weitere Länder in Ostasien, der Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei und Deutschland. Brennstoffe sind gemessen am Wert das grösste Exportgut des Iran, während hauptsächlich Vorprodukte, Maschinen und Lebensmittel importiert werden.
Nachfolgend eine Übersicht der wichtigsten Handelspartner des Iran auf Basis von Daten der Weltbank für das Jahr 2022, sofern nicht anders angegeben:
Deutschland
Die deutschen Exporte in den Iran sanken von Januar bis November 2025 um 25 Prozent auf 871 Millionen Euro. Die Importe aus dem Iran nach Deutschland stiegen im selben Zeitraum hingegen um 1,7 Prozent auf 217 Millionen Euro. Trotz des Exportrückgangs gilt Deutschland als wichtigster Handelspartner des Iran innerhalb der EU.
China
China ist der grösste Handelspartner des Iran. Die iranischen Exporte nach China beliefen sich 2022 auf 22 Milliarden Dollar, die Importe aus China auf 15 Milliarden Dollar. Im Jahr 2025 kaufte China Daten der Analysefirma Kpler zufolge mehr als 80 Prozent des verschifften iranischen Öls.
Indien
Der bilaterale Handel zwischen Indien und dem Iran belief sich in den ersten zehn Monaten des Jahres 2025 nach Angaben des indischen Handelsministeriums auf 1,34 Milliarden Dollar. Zu den wichtigsten indischen Exporten in den Iran gehören Basmatireis, Obst, Gemüse und pharmazeutische Produkte.
Türkei
Die iranischen Exporte in die Türkei beliefen sich im Jahr 2022 auf 5,8 Milliarden Dollar. Die Importe aus dem Land beliefen sich auf 6,1 Milliarden Dollar.
Südkorea
Südkoreas Exporte in den Iran betrugen von Januar bis November 2025 Daten der Korea International Trade Association zufolge 129 Millionen Dollar. Die Importe aus dem Iran lagen im selben Zeitraum bei 1,6 Millionen Dollar.
Japan
Japan importierte den jüngsten Handelsdaten bis November 2025 zufolge geringe Mengen an Obst, Gemüse und Textilien aus dem Iran. Im Gegenzug lieferte Japan einige Maschinen und Fahrzeugmotoren.
