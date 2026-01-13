«Mit sofortiger Wirkung wird jedes Land, das Geschäfte mit der Islamischen Republik Iran macht, einen Zoll von 25 Prozent auf den ‌gesamten ‌Handel mit den Vereinigten Staaten von Amerika zahlen», schrieb Trump am Montag auf seiner Plattform Truth Social. Hintergrund sind die landesweiten Proteste gegen die iranische Führung, bei denen Menschenrechtsgruppen zufolge Hunderte Menschen getötet wurden.