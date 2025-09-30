Laut dem Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia, hängt das Ausmass der wirtschaftlichen Auswirkungen einer Haushaltssperre in den USA vor allem von der Dauer eines Shutdowns ab. «Schätzungen über die möglichen Verluste bewegen sich zwischen zwei bis sechs Milliarden Dollar pro Woche, was bei wenigen Wochen gerechnet auf die jährliche Wirtschaftsleistung von knapp 30 Billionen Dollar praktisch nicht sichtbar ist.» Für die betroffenen Menschen und Unternehmen dürfte eine Haushaltsperre durchaus spürbar sein: «Wenn rund 800.000 Menschen aus dem Staatsdienst in den Zwangsurlaub geschickt werden oder vorübergehend ohne Lohnauszahlung arbeiten müssen, werden diese Menschen sich in der Regel einschränken.» Hinzu komme, dass die Drohung der Republikaner im Raum stehe, dass im Falle eines Shutdowns eine grosse Zahl der Menschen, die in den Zwangsurlaub geschickt würden, ganz entlassen werden könnten.