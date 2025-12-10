Zugleich steigt die erwartete Ölnachfrage für 2025 um 100.000 auf 20,6 Millionen bpd, während die EIA für 2026 mit einer Stagnation rechnet. Der Preis für die US-Referenzsorte WT werde 2025 im Schnitt bei 65,32 Dollar pro Barrel liegen, für die Nordseesorte Brent bei 68,91 Dollar.