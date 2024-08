Die Einfuhrpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Zuletzt hatte sich die Inflation in der grössten Volkswirtschaft der Welt abgeschwächt. An den Finanzmärkten wird daher im September mit der ersten Zinssenkung der Fed seit der grossen Inflationswelle gerechnet.