Bundesaussenminister Johann Wadephul äusserte sich in Brüssel erneut zurückhaltend zu dem US-Vorstoss. «Ich bewerte den nach wie vor so, dass es eine Auflistung der Themen ist, die dringend besprochen werden müssen zwischen der Ukraine und Russland», sagte Wadephul. Es sei aber kein abschliessender Plan. Er begrüsse die Initiative der USA grundsätzlich. Für Deutschland wie für Europa gelte aber: «Wir stärken der Ukraine den Rücken», betonte der Minister. «Wir wollen dafür sorgen, dass die Ukraine aus einer starken Verhandlungsposition über diese Punkte sprechen kann.» Die Regierung in Kiew müsse letztlich entscheiden, welche Kompromisse sie eingehen wolle. «Wir sind hier nicht Schiedsrichter, aber wir sind Anwalt der Ukraine, denn die Ukraine verteidigt ihre Freiheit und die Freiheit Europas.»