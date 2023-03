Das sagten mit der Sache vertraute Personen zur Nachrichtenagentur "Bloomberg", wie diese am Mittwochabend berichtete. Nachdem die Aktien am Mittwoch im Schweizer Markt einen massiven Einbruch erlebt hatten, wolle das Ministerium wissen, wie stark die Banken gegenüber der CS exponiert sind. Es arbeite dabei zudem eng mit den europäischen Aufsichtsbehörden zusammen, heisst es in dem Artikel weiter.