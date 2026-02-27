Einem Bericht der Zeitung «New York Times» zufolge drängte US-Botschafter Mike Huckabee in einer E-Mail an die Belegschaft zur Eile: Wer ausreisen wolle, «sollte dies heute tun». Es ‌gebe «keinen Grund zur Panik», doch sollten Vorbereitungen für eine baldige Abreise getroffen werden. Eine Stellungnahme zu dem Bericht lehnte die ​Botschaft ab.