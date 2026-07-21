Damit will die US-Regierung nach eigenen Angaben die Abhängigkeit der Waffenproduktion von ‌ausländischen Lieferketten verringern. Ausnahmegenehmigungen werden demnach künftig ‌schwerer zu bekommen sein. Unternehmen müssen ​nachweisen, dass sie nach Alternativen gesucht haben, die Herkunft ihrer Materialien offenlegen und einen Plan zum Wechsel der Zulieferer vorlegen. Andernfalls droht ihnen der Verlust von Aufträgen, wenn sie nicht ausreichend im ‌Inland beschaffen.