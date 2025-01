Die Zahl Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel in der vergangenen Woche um 10'000 auf 201'000, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg auf 215'000 Anträgen gerechnet. Noch tiefer war die Zahl der Hilfsanträge zuletzt im Februar 2024. Die Entwicklung deutet auf eine weiter robuste Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt hin.