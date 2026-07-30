Sie legten in der vergangenen Woche um 9000 auf 197'000 zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 200'000 Anträgen gerechnet. In der Woche zuvor war die Zahl deutlich gefallen und unter die Marke von 200'000 gerutscht.