Die Hilfsanträge sanken um 12.000 auf 216.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Es ist der mittlerweile dritte deutliche Rückgang in Folge. Volkswirte hatten im Schnitt mit 230.000 Anträgen gerechnet. Der Wert für die Woche zuvor wurde leicht nach oben revidiert, um 1.000 auf 228.000.