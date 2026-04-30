Zuletzt war der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für März unerwartet robust ausgefallen. In den USA spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil die Entwicklung zum Mandat der Fed zählt. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins am Mittwoch erneut in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen.