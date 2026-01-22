In den USA bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter robust. In der vergangenen Woche hat sich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kaum verändert. Die Zahl der Hilfsanträge stieg geringfügig um 1000 auf 200'000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Im Vergleich der vergangenen Jahre ist das Niveau damit weiter niedrig.