In den USA spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil die Lage am Arbeitsmarkt neben der Inflation zum Mandat der Fed zählt. In den vergangenen Monaten hatte die Notenbank den Leitzins nicht angetastet. Auch bei der nächsten Zinssitzung Mitte des Monats wird allgemein nicht mit einer Änderung gerechnet.