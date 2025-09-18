Der vorherige Wert wurde um 1000 auf 264'000 nach oben revidiert. Der deutliche Rückgang der Hilfsanträge folgte auf eine Reihe von negativen Daten vom Arbeitsmarkt der grössten Volkswirtschaft der Welt. Unter anderem waren die monatlichen Arbeitsmarktberichte der US-Regierung zuletzt enttäuschend schwach ausgefallen.