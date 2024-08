Vor allem die gestiegene Arbeitslosenquote schürte an den Finanzmärkten Rezessionssorgen für die US-Wirtschaft. Dies war einer der wesentlichen Gründe für den heftigen Kurseinbruch an den Aktienmärkten zu Beginn der Woche. Am Devisenmarkt reagierte der US-Dollar mit Kursverlusten auf die aktuellen Arbeitsmarktdaten. Der Euro fiel im Gegenzug auf ein Tagestief bei 1,0908 Dollar.