In der vergangenen Woche wurden überraschend weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Die Zahl der Hilfsanträge fiel um 9'000 auf 198'000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 215'000 gerechnet. Der Wert der Woche zuvor wurde leicht nach unten revidiert, um 1'000 auf 207'000.