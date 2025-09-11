Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Es wird erwartet, dass die Fed in der kommenden Woche ihre Leitzinsen senken wird. Ein Hauptgrund dürfte der schwächer werdende Arbeitsmarkt sein.