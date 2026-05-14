Die Hilfsanträge kletterten um 12'000 auf 211'000, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Die Kennzahl befindet sich aber weiter auf einem niedrigen Niveau. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf 205.000 Anträge erwartet. Der Wert für die Vorwoche wurde um 1000 auf 199'000 nach unten revidiert.