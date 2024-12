Die Hilfsanträge legten in der vergangenen Woche um 17'000 auf 242'000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das ist der höchste Wert seit Mitte Oktober. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 220.000 Anträgen gerechnet. Der Wert der Vorwoche wurde um 1000 auf 225'000 nach oben revidiert.