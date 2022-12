Die Zahl der Corona-Todesfälle in China ist Experten der britischen Daten-Firma Airfinity zufolge vermutlich auf 9000 pro Tag gestiegen. Das wäre fast eine Verdoppelung im Vergleich zur Schätzung in der vergangenen Woche. Der Höhepunkt der jetzigen Welle dürften den Modellrechnungen zufolge am 23. Januar erreicht werden mit etwa 25'000 Toten pro Tag, heisst es weiter. Die Regierung in Peking hat seit einer Kehrtwende in ihrer Corona-Politik am 07. Dezember zehn Tote in Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.