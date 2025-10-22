Der Plan ziele darauf ab, den weltweiten Versand von Waren zu beschränken, die US-Software enthalten oder die mit deren Hilfe hergestellt wurden, sagten ein US-Regierungsvertreter und drei von den Behörden unterrichtete Personen. Die chinesische Botschaft in Washington äusserte sich nicht zu den konkreten Plänen, lehnte jedoch einseitige Massnahmen der USA ab. China werde «entschlossene Massnahmen zum Schutz seiner legitimen Rechte und Interessen» ergreifen, sollte die US-Regierung diesen Weg beschreiten.