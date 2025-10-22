Der Plan ziele darauf ab, den weltweiten Versand von Waren zu beschränken, die US-Software enthalten oder die mit deren Hilfe hergestellt wurden, sagten ein US-Regierungsvertreter und drei von den Behörden unterrichtete Personen. Die chinesische Botschaft in Washington äusserte sich nicht zu den konkreten Plänen, lehnte jedoch einseitige Massnahmen der USA ab. China werde «entschlossene Massnahmen zum Schutz seiner legitimen Rechte und Interessen» ergreifen, sollte die US-Regierung diesen Weg beschreiten.
US-Präsident Donald Trump hatte am 10. Oktober mit neuen Ausfuhrkontrollen für «jegliche kritische Software» sowie mit Zöllen von 100 Prozent auf chinesische Lieferungen in die USA gedroht. Er reagierte damit auf eine deutliche Ausweitung der chinesischen Exportkontrollen für Seltene Erden, die für die Technologie-Herstellung unerlässlich sind.
Ob der nun bekanntgewordene Plan umgesetzt wird, ist den Insidern zufolge jedoch offen. Es würden auch weniger weit reichende Vorschläge diskutiert.
«Alles, was man sich vorstellen kann, wird mit US-Software hergestellt», sagte einer der Insider und verwies auf die enorme Reichweite des Vorhabens.
(Reuters)