Hintergrund der Überlegungen ist der Druck von Bauernverbänden, nachdem China im gegenseitigen Handelsstreit die Käufe von Sojabohnen aus den USA eingestellt hat. Zudem haben die Zölle, die von Präsident Donald Trump gegen zahlreiche Handelspartner verhängt wurden, die Kosten für Düngemittel, Maschinen und andere importierte Betriebsmittel in die Höhe getrieben. Eine Stellungnahme des US-Präsidialamts lag zunächst nicht vor.