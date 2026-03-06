Die US-Regierung erwägt einem Dokument zufolge neue ‌Hürden ⁠für den Export von Hochleistungschips für Künstliche ⁠Intelligenz (KI). Demnach könnten ausländische Staaten verpflichtet werden, in US-Rechenzentren zu ‌investieren oder Sicherheitsgarantien abzugeben, um grosse ‌Mengen der Halbleiter ​zu erhalten, wie aus dem Papier hervorging, in das die Nachrichtenagentur Reuters Einblick erhielt.