Ziel sei es, Geschäftsteile zu veräussern, die dem Suchmaschinen-Betreiber geholfen hätten, ein illegales Monopol bei der Online-Suche aufrechtzuerhalten, hiess es in einem am Dienstag eingereichten Gerichtsdokument. «Solche Massnahmen gehören zu den möglichen Schritten, die wir in diesem bahnbrechenden Fall vorschlagen könnten», erklärte das US-Justizministerium. Ein Bundesrichter hatte dem Tech-Konzern zuvor ein «illegales Monopol» bei der Online-Suche bescheinigt. Das Justizministerium hat bis zum 20. November Zeit, dem Gericht einen detaillierteren Vorschlag zu unterbreiten. Die Alphabet-Tochter kann bis zum 20. Dezember eigene Abhilfemassnahmen vorlegen.