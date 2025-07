Drohung gegen BRICS-Staaten

Trump drohte in der Nacht zu Montag in einem Internet-Post auch mit Strafzöllen für eine Annäherung von Staaten an die Brics-Gruppe der grossen Schwellenländer rund um China und Russland. «Jedes Land, das sich der anti-amerikanischen Politik der Brics anschliesst, wird mit einem ZUSÄTZLICHEN Zoll von zehn Prozent belegt. Es wird keine Ausnahmen von dieser Politik geben.» Was genau er unter «anti-amerikanischer Politik» versteht, liess er offen. Zuvor hatte die Staatengruppe zum Auftakt ihres zweitägigen Gipfels in Rio de Janeiro am Sonntag in einer gemeinsamen Erklärung vor den Gefahren von Zöllen für den Welthandel gewarnt.