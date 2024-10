Die Erzeugerpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Am Donnerstag waren die Verbraucherpreise im September höher als erwartet ausgefallen. An den Finanzmärkten wird Anfang November immer noch eine Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Eine erneute grössere Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte gilt derzeit als so gut wie ausgeschlossen.