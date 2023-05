Das jüngste US-Sanktionspaket sieht nach Angaben von US-Beamten unter anderem vor, "Kategorien von Gütern, die für das Schlachtfeld wichtig sind, umfassend einzuschränken" und etwa 70 Einrichtungen aus Russland und Drittländern durch Aufnahme in die schwarze Liste des US-Handelsministeriums an US-Ausfuhren zu hindern. Darüber hinaus würden die Vereinigten Staaten rund 300 neue Sanktionen gegen Einzelpersonen, Einrichtungen, Schiffe und Flugzeuge ankündigen, die sich gegen "Finanzvermittler", Russlands künftige Energiegewinnungskapazitäten und andere Personen in Europa, dem Nahen Osten und Asien richten, die den Krieg unterstützen.