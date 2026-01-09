Zölle in den USA nicht an Kunden weitergegeben

Dass BMW im Gesamtjahr auch in den USA zulegen konnte, überrascht auf den ersten Blick. Schliesslich gelten dort hohe Zölle auf Fahrzeugimporte aus Europa. Allerdings profitiert BMW von seinem grossen US-Werk in Spartanburg, das grob die Hälfte der in den USA verkauften BMWs herstellt. Zudem gab der Konzern die Belastung durch die Zölle praktisch nicht über höhere Preise an Kunden weiter - was gut für den Absatz ist, allerdings auf die Margen drückt.