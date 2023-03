Am Freitag vor einer Woche hatte die kalifornische Bankenaufsicht die Silicon Valley Bank geschlossen und dem US-Einlagensicherungsfonds FDIC unterstellt. Es ist die grösste Pleite im Finanzsektor der USA seit Washington Mutual in der Finanzkrise 2008. Wenig später folgte die kleine Signature Bank. In der Nacht zum Freitag organisierten mehrere US-Grossbanken eine milliardenschwere Rettungsaktion für die Regionalbank First Republic. Doch an den Finanzmärkten kehrt keine Ruhe ein. "Man kann nie wissen, ob noch weitere Hiobsbotschaften kommen", sagte Marktstratege Art Hogan von B. Riley Wealth Management. " Ich glaube aber, dass der Grossteil der schlechten Nachrichten bereits raus ist."