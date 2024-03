«Dieser Lufttransport von Personal zur und von der Botschaft entspricht unserer Standardpraxis zur Verstärkung der Botschaftssicherheit weltweit, und es waren keine Haitianer an Bord des Militärflugzeugs», erklärte das US-Militär am Sonntag. Auch die Delegation der Europäischen Union (EU) in Haiti habe wegen Sicherheitsbedenken ihre Büros vorübergehend geschlossen und ihre Präsenz im Land auf ein Minimum reduziert, schrieb die EU-Vertretung auf dem Kurznachrichtendienst X.