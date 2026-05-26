Bei den Gesprächen ‌in der katarischen Hauptstadt Doha geht es Insidern zufolge neben der Schifffahrtsroute auch um das iranische Atomprogramm sowie die Freigabe eingefrorener iranischer Gelder. Seit Beginn der US-israelischen Angriffe ​auf den Iran ​Ende Februar passieren nur noch ⁠wenige Dutzend Schiffe täglich die Strasse von Hormus, eine ​der wichtigsten Routen für den ⁠weltweiten Ölhandel. Einem japanischen Medienbericht zufolge diskutieren die USA und der Iran ‌über einen Plan, wonach Teheran die Meerenge nach einem Friedensabkommen innerhalb von 30 Tagen von Minen räumen soll. Nachdem die Aussicht auf eine ‌Einigung die Ölpreise am Montag noch um mehr als vier ​Prozent gedrückt hatte, zogen sie am Dienstag wieder an.