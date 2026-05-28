Zuvor hatte US-Präsident Donald ​Trump bei einer Kabinettssitzung einen Bericht ​des iranischen Staatsfernsehens zurückgewiesen. Der Sender berichtete, es gebe einen inoffiziellen Abkommensentwurf zur ‌Wiederherstellung des Schiffsverkehrs in der Strasse von Hormus auf Vorkriegsniveau. Iran und Oman sollten demnach den Verkehr gemeinsam regeln. «Niemand wird ​die ​Meerenge kontrollieren», sagte Trump ⁠dazu. «Es sind internationale Gewässer, und Oman wird ​sich wie jeder andere ⁠verhalten, oder wir müssen sie in die Luft jagen. ‌Sie verstehen das, es wird ihnen gut gehen.» Das Weisse Haus und die Botschaft Omans in Washington ‌reagierten zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.