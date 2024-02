Russland könnte noch in diesem Jahr eine Atomwaffe oder die Testversion eines Sprengkopfs im Weltraum in Stellung bringen. Vor diesem Szenario haben die USA informierten Kreisen zufolge ihre Verbündeten gewarnt. Russland entwickle Kapazitäten, um Satelliten mit Atomwaffen auszuschalten, hiess es. Ein Nuklearsprengkopf in der Erd-Umlaufbahn würde gegen den Weltraumvertrag von 1967 verstossen, den Russland unterzeichnet hat.