Justizminister Merrick Garland sagte am Donnerstag, ein Mann mit Namen Jack T. sei vom FBI in Massachusetts in Haft genommen worden. Der Mitarbeiter der Nationalgarde des Bundesstaates werde einem Bundesgericht in Boston vorgeführt. Der Zugriff sei "im Zusammenhang mit einer Untersuchung zur mutmasslichen unbefugten Entnahme, Aufbewahrung und Weitergabe von geheimen Informationen zur Landesverteidigung" erfolgt. Die Bundespolizei selbst hatte kurz zuvor eine Festnahme in North Dighton bekanntgegeben.