US-Aussenminister Antony Blinken sprach sich am Mittwoch gegen eine erneute israelische Besetzung aus. Israel könne den Küstenstreifen nicht wieder dauerhaft verwalten, aber es könne eine Übergangszeit nach dem Ende des Gaza-Kriegs geben, sagte Blinken am Mittwoch nach einem G7-Aussenministertreffen in Tokio. Angesichts der dramatischen Lage der Zivilbevölkerung forderten die sieben führenden demokratischen Industriestaaten zudem von den Kriegsparteien, Hilfslieferungen in dem dicht besiedelten Gazastreifen zuzulassen. Dazu müsse es auch Kampfpausen geben. Bei den Kämpfen am Boden fokussierte sich das israelische Militär inzwischen nach eigenen Angaben auf das ausgedehnte Tunnelsystem der Hamas. Zudem sei bei neuen Luftangriffen ein führender Waffenbauer der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe getötet worden.