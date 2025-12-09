Den Ermittlern zufolge sollen die beiden verhafteten Männer Teil eines Schmugglernetzwerks sein, das die nationale Sicherheit der USA bedrohe. Die Beschuldigten sollen die Chips über Strohmänner und Zwischenhändler beschafft und falsch deklariert haben, um die US-Exportkontrollen zu umgehen. Das Netzwerk soll mindestens seit November 2023 aktiv gewesen sein. Dem Justizministerium zufolge hat sich im Oktober bereits ein anderer Mann im Zusammenhang mit dem Schema schuldig bekannt. Nvidia teilte mit, man werde weiterhin mit der Regierung zusammenarbeiten, um Schmuggel auf dem Sekundärmarkt zu verhindern.