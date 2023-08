Damit bekommt das Land erstmals ein modernes Kampfflugzeug westlicher Bauart für den Kampf gegen die russischen Invasoren. In einem von Reuters eingesehenen Brief schrieb US-Aussenminister Antony Blinken an seine Kollegen in Dänemark und den Niederlanden, der Transfer der Kampfjets und die Ausbildung ukrainischer Piloten werde von den USA voll unterstützt. Die beiden europäischen Länder hatten die Rüstungshilfen von der Zustimmung der Regierung in Washington abhängig gemacht. Im Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, begrüsste der niederländische Aussenminister Wopke Hoekstra am Freitag die Entscheidung. "Nun werden wir das Thema mit unseren europäischen Partnern weiter diskutieren", kündigte er an.