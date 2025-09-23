Kurzfristiger Auftrieb für Milei?

«Die US-Unterstützung für Argentinien wird sowohl dem Peso als auch der Position der Regierung bei den Zwischenwahlen kurzfristig Auftrieb geben», sagte Martin Muehleisen, ehemaliger Strategiechef des Internationalen Währungsfonds (IWF) und heutiger Senior Fellow beim Atlantic Council. Allerdings ist die finanzielle Feuerkraft des ESF nicht so gross, wie es auf den ersten Blick erscheint: Per 31. Juli war er zwar mit 219,5 Milliarden Dollar gefüllt. Die sofort verfügbaren liquiden Mittel sind jedoch deutlich geringer, da 173,7 Milliarden Dollar in den als Sonderziehungsrechte bekannten Reserveguthaben des IWF gebunden sind. Brad Setser, Handels- und Währungsexperte beim Council on Foreign Relations, schätzt die sofort verfügbaren Mittel auf knapp 30 Milliarden Dollar: «Das dürfte mehr als genug sein, um eine Krise für ein Land wie Argentinien einzudämmen, das kein systemrelevanter Teil des globalen Finanzsystems ist.»