Die militärischen Auseinandersetzungen weiteten sich in der Nacht aus. Das Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate teilte mit, dass iranische Marschflugkörper zwei Öltanker des Landes getroffen hätten. Dabei sei ein Besatzungsmitglied getötet und acht weitere verletzt worden. Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) übernahmen später die Verantwortung. Sie teilten mit, zwei Supertanker getroffen und ausser Gefecht gesetzt zu haben, nachdem diese wiederholte Warnungen ignoriert und ‌ihre Navigationssysteme abgeschaltet hätten. Die Revolutionsgarden warfen den USA vor, Schiffe zur Nutzung einer illegalen Route anzustiften. Auch das Königreich Bahrain meldete, iranische Luftangriffe abgefangen zu haben. Im Iran selbst berichteten staatliche Medien über Explosionen in mehreren Provinzen. Der Iran erklärte ​seinerseits, ein «feindliches» US-Schiff mit Marschflugkörpern und US-Einrichtungen in Kuwait mit Drohnen angegriffen zu haben.