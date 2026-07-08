Die USA haben am Dienstag nach Angriffen auf drei Tanker in der Strasse von Hormus eine neue Welle von Luftangriffen gegen den Iran gestartet und dem Land eine wichtige Lizenz zum Verkauf ‌von ⁠Öl entzogen. Das US-Zentralkommando (CENTCOM) teilte mit, es habe mehr als 80 Ziele angegriffen, um die Fähigkeit des Iran zu ⁠schwächen, die kommerzielle Schifffahrt anzugreifen. Unter den Zielen seien mehr als 60 kleine Boote der Islamischen Revolutionsgarden gewesen. Die Angriffe seien eine Reaktion auf ‌die «ungerechtfertigte Aggression durch iranische Kräfte», die eine «klare und gefährliche Verletzung des ‌Waffenstillstands» darstelle.