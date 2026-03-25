Details zu den mutmasslichen Verhandlungen nannte Trump nicht. Er liess auch offen, ob die US-Gesandten Steve ​Witkoff und Jared ​Kushner in dieser Woche an ⁠Gesprächen teilnehmen werden. Pakistan hatte sich bereit erklärt, als ​Gastgeber für mögliche Verhandlungen ⁠zwischen den USA und dem Iran zu fungieren. Die USA und Israel hatten ‌den Iran am 28. Februar angegriffen. Durch den Krieg ist die Durchfahrt durch die Strasse von Hormus zum grössten Teil zum Erliegen ‌gekommen. Durch die Meerenge wurden vor dem Krieg etwa ein ​Fünftel des weltweiten Rohöls sowie zahlreiche andere Güter wie Dünger transportiert.