Die Intervention zeigte Wirkung. Der Yen erholte sich von seinem 40-Jahres-Tief von fast 164 je Dollar und notierte zuletzt bei rund 157. Gegenüber dem Euro, der direkt ‌verkauft wurde, legte der Yen ebenfalls deutlich zu und drückte den Kurs von über 187 auf zeitweise unter 180 Yen je Euro. Solche Bewegungen in einem Währungspaar wirken sich durch Arbitrage-Geschäfte von ​Händlern fast augenblicklich auf den gesamten Markt aus. Dabei nutzen Händler ​Preisunterschiede für dasselbe Gut auf verschiedenen Märkten aus: Sie ​kaufen es dort, wo es billiger ist, und verkaufen es zeitgleich dort, wo es teurer ist.