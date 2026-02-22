Die Europäische Union forderte Washington auf, sich an die Vereinbarungen des 2025 geschlossenen Handelsdeals zu halten. «Ein Deal ist ein Deal», hiess ‌es in einer scharf formulierten Mitteilung der EU-Kommission. Die aktuelle Situation sei nicht förderlich für einen fairen und ausgeglichenen Handel. Brüssel verlangte zudem «volle Klarheit» über das weitere Vorgehen der US-Regierung. Das Abkommen sieht US-Zölle von 15 Prozent auf die meisten EU-Güter vor, während Zölle auf ​Produkte wie Flugzeuge wegfallen. Die EU hatte im Gegenzug zugesagt, Importzölle auf viele US-Waren zu streichen, ​dies aber noch nicht umgesetzt.