In den 20 grossen Metropolregionen der Vereinigten Staaten gingen die Häuserpreise im Dezember um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat zurück. Das geht aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervor. Damit sind die Preise bereits den sechsten Monat in Folge gefallen.